台灣「最美校花」產後脫髮崩壞了：兩邊越來越禿…　IG向粉絲求救

台灣「最美校花」簡廷芮，因飾演電影《我的少女時代》中的「陶敏敏」走紅，去年閃嫁圈外男友，今年三月產下一女「小蘿蔔」。日前她在IG開放粉絲提問，被問到產後掉髮問題，她表示現在兩邊越來越禿，希望粉絲能提供解決方法。



簡廷芮產下女兒「小蘿蔔」後，社群版面逐漸被女兒的照片佔滿，而她也不吝嗇分享自己的育兒經，今日在IG限時動態開放提問，有粉絲提及產後掉髮的問題，沒想到簡廷芮也遭遇相同問題，她描述綁馬尾時，兩側愈來愈禿，讓她崩潰直呼「有人可以救我嗎？」

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而被問到女兒是否自己睡一間嬰兒房時，簡廷芮回答目前仍與女兒睡同房，但為了培養孩子獨立睡眠的習慣，是使用邊床，幫小蘿蔔刷完牙、穿完包巾、開床頭音樂後，就讓女兒自行睡著，因為夫妻倆的手機皆會開聲音，女兒翻身、哭鬧都能立即得知，所以才做這種嘗試。

而簡廷芮3月時曾透露孕期只胖7公斤，令粉絲紛紛驚訝私訊詢問怎麼做到的，對此她分享懷孕期間的飲食，早晨先喝婆婆準備的滴雞精，吃完益生菌後才食用正餐。至於正餐部分，她皆準備正常分量，只有晚餐會減少澱粉的攝取量。

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另外，簡廷芮的營養師推薦她，一天至少進食兩份綠色蔬菜，補充葉酸；水果則是每天不超過兩份，怕糖份過高，一份的量等於一小碗。最後提到戒不掉的垃圾食物，簡廷芮規定自己留到週末吃，最後3個月再縮短為一週一天，讓身體有循環的時間，這樣較不易胖。

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