陳嘉倩寫千字文呻被鍵盤戰士攻擊超無奈：一秒之間催毀努力

陳嘉倩（Katherine）離開主播枱後，先轉型KOL再轉去幕前做藝人，現時在多個廣告、節目、劇集等都能見到她的蹤影，不過嘉倩BB卻因為做幕前要突然面對輿論的壓力非常不適應，更表示自己因負評而訓練出一顆強心臟，更怒斥鍵盤戰士的行為根本不需要負責任：「催毀努力可以是一秒之間」。



陳嘉倩先轉型KOL再轉去幕前做藝人，卻比以前承受多不少壓力。（Instagram：@kasin520）

嘉倩BB今日（10日）在Instagram寫千字文，坦言自己做新聞主播之前都有其他理想：「我想，每個人都有夢想，做醫生、律師、飛機師，又或如開間咖啡店做老闆，移民到自己喜歡的地方，每天做自己喜愛的工作⋯我從小都有個夢想，就是做個大家喜歡的主持人。這個夢想從前來得較簡單直接，畢業後電台有offer做節目主持，到之後大家較熟悉的新聞主播，從一張白紙開始練習讀稿，咬字，留意時事，幾年間不間斷。」

陳嘉倩以前是TVB新聞主播。（Instagram：@kasin520）

她又稱，自己因為後來喜歡嘗試新事物，離開主播行列後都有涉獵做其他類型節目主持，但節目形式和氣氛跟以前完全不一樣而難以適應：「現在仍然在努力學習中，我相信離成功還有一段大距離，由衷感謝身邊一直支持和給予機會的人。」

陳嘉倩在多個廣告、節目、劇集等都有參與，（Instagram：@kasin520）

不過，面對網民的批評，再加上經常成為娛樂新聞的主角，嘉倩BB則沒有這麼豁達能坦然面對：「娛樂新聞為大家帶來娛樂，但這對身處娛樂新聞中的人物來說可算是雙面刃，現在大家隨手用手機就可以留comment比你喜歡/不喜歡的公眾人物或藝人，甚或直接對話，宣傳和應援來得容易，征討亦更方便。所以做了幾年幕前，我也漸漸學識練成強大的心臟。」

陳嘉倩表示自己直接將haters拉入黑名單。（Instagram：@kasin520）

她表示自己是一個怕是非和怕煩的人，入行前面對批評八卦自己都不會說亦不想聽：「我通常不會正面辯駁，可能會逃避，等gossip（八卦）完雨過天青，但現在畢竟我要對觀眾負責，看到自己的新聞時，一些正面的留言我當然歡迎，但批評我的說話我更珍視。有建設性的意見我通常會反省，但路過無上文下理就一兩句負評我通常都會拉入黑名單，怕情緒被牽動，畢竟建立很困難，催毀努力可以是一秒之間。」

陳嘉倩認為要博盡無悔，不會輕易放棄。（Instagram：@kasin520）

嘉倩BB憶述有位前輩都自己說過，做一件事情，不同人會有不同的解讀，因此根本無可能討好所有人，做事最緊要過得到人和過得到自己：「人生已經很累，少為一些別人對你無緣故的恨費心。」她表示會繼續學習，繼續堅持：「好深刻奧運期間有位運動員講過，人生就算你用力完成一件事，結果可能都會未如理想，但起碼博盡無悔，不放棄我想也是贏的一種吧。」

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