演鬥聽丨Eric Kwok用牙籤鬥陳奐仁　互窒火花四濺：音樂變咗noise

無綫繼續發掘綜藝節目潛力，郭偉亮（Eric Kwok）與陳奐仁（Hanjin）由《聲夢傳奇》鬥到上新音樂節目《演鬥聽》，首集兩人音樂battle，Hanjin在錄影時爆肚取笑由Eric Kwok帶領的隊伍：「要奐仁 （要換人)！」Eric Kwok用口號反擊「收皮啦！」，充滿火藥味。

第一集王梓軒邀請了Eric Kwok及Hanjin分別帶隊，玩熱身遊戲時Eric Kwok笑指因為常被人笑牙縫有嘢，所以揀咗牙籤筒來伴奏《重口味》，唱到副歌時，牙籤四濺！Hanjin看完表演後，即說：「要換人！」

Hanjin帶領的「Music Wizard」隊喝倒采。

Eric Kwok帶領的「Music Monster」隊回敬「收皮啦！」。

正式battle由嘉賓提供素材，與同組的演鬥band即場創作歌曲，Eric Kwok用徒弟曾比特（Mike）的語音創作歌曲《Eric Sir》，而Hanjin則選用其IG一個有關「沉迷打機會黐線」的post作素材，王梓軒指Hanjin組的歌曲又長又記唔到，Eric Kwok亦順勢反擊：「啲音樂記唔到就變咗noise。」

當晚拍到深夜，Eric與演鬥band表演時，Hanjin攰到在旁瞓着，賽後Hanjin大讃Eric：「梗係開心啦！有好嘅對手真係好玩啲嘅！同Eric battle完，個感覺係……Eric真係好奀皮，我好鍾意！」

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