九把刀岳母打疫苗後突離世　死前恐怖徵兆惹網民揣測：小鬼都係咁

42歲台灣知名小說家「九把刀」（本名柯景騰）的岳母施打AZ疫苗後離世，起初身體無任何副作用，豈料4日後背部抽痛延伸到頸部，難受到暈眩嘔吐也無法走路，目前大體送至司法解剖等待後續報告出爐。網友看見症狀後，善意提醒死因可能是「主動脈剝離」，與去（2020）年離世的台灣藝人黃鴻升（小鬼）症狀雷同。



九把刀11號悲痛表示岳母施打AZ疫苗後離世，詳述過程指出，岳母施打疫苗後起初毫無副作用，4天後的早晨9時34分突然傳訊息說「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛陣痛一陣一陣痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動」．後續短短不到5小時就沒有呼吸，送達醫院前離開人世。

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由於九把刀岳母僅57歲，生前身體勇健，今年3月全身健康檢查，除了膽固醇329mg/dl、以及低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl標註是超標外，其他數值都是正常。

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九把刀一家雖難免將施打疫苗與死亡的因果關係聯想在一起，仍提醒市民「如果身體有嚴重不適，一定不能輕忽，自己將症狀簡化成暫時的副作用，特別是背部劇痛加暈眩，拜託一定要立刻！馬上！冷靜地去醫院請專業醫生確認狀況。」而為了給媽媽也給家人清楚明白的答案，大體已送至司法解剖，正等待後續報告出爐。

相關症狀曝光後，網友紛紛在留言處善意提醒「也有可能是主動脈剝離」、「這個症狀感覺是主動脈剝離…我爸爸發病也是這樣」、「主動脈剝離是一個非常急促且危險的病症。患者前一秒還很正常，下一秒突然感到『強烈撕裂性疼痛」，並且延伸到背部或脖子」；而九把刀則強忍悲傷回應「是的，希望解剖後得到真相。」

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事實上，台灣藝人黃鴻升去年9月在家中猝逝，死因正是「主動脈剝離」造成血管阻塞，短短3秒就過世，讓吳宗憲悲痛表示「和電腦關機時間一樣…法醫也講了，縱使他人躺在醫院病床上，醫生也救不了。」

台灣急診室醫師田知學當時透露主動脈剝離症狀，「劇烈的胸痛，而且是前胸痛到後背，好像有人從背後砍他一刀，然後繼續往你的背下砍，砍到你的腳」，更透露5大好發族群，包括高血壓沒有控制好、結締組織異常（例如馬凡症候群患者）、主動脈瓣先天異常、心臟開過刀且位置接近主動脈等等病人。

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