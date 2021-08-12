披荊斬棘的哥哥 | 陳小春人氣第一　「風火海」首隊出場全場尖叫

由33位男藝人參加的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》於今日（12日）首播，有別於《乘風破浪的姐姐》，今次節目由候場到舞台再到燈光設計等，都有過之而無不及，可謂有質的飛躍。另外，規則也完全改變，初舞台取消了評審公開打分的環節，改為現場觀眾投票。之後哥哥們會組建部落，通過舞蹈、樂器、說唱、表演等，各種舞台形式的創作和比拼，不斷同盟協作，兼併部落，最終成立一個17人的全能唱演家族。



最終有17人成團。（視頻截圖）

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今次的初舞台有1000名觀眾一起觀演，分為五種陣型，共八個組登上初舞台。分別是唱作組、唱跳組、唱樂組、唱演組以及說唱組，除了各自的solo歌曲，每組最後還將一起完成一首歌。現場觀眾分兩輪投票，第一輪，分組排位，每組中觀眾喜愛度最高的一位將會獲得100火力值；第二輪，全員排位，觀眾選擇最喜愛的哥哥投送火力，每位觀眾可投送三個火力值，兩輪個人活力值總和，就是最終成績。

首個登上舞台的組合，是陳小春、謝天華、林曉峰組成的《友情歲月》唱演組，表演前，應采兒、謝天華子女都紛紛為各自家屬加油，而鄭秀文（Sammi）也為好友林曉峰打氣：「聽說你是第一次參加這個綜藝節目，我相信你一定可以有很精彩的體驗，加油加油！」

三人分別solo，再合唱《友情歲月》。（視頻截圖）

無論是陳小春的《叱咤紅人》，抑或最後三人合唱《友情歲月》，都令在場的嘉賓同觀眾非常感觸，引起不少人的回憶殺。作為師兄的謝天華，在排練時也給予了很多舞台表演以及走位的建議，多年來幾人的友情始終未變，令陳小春、謝天華、林曉峰也很感慨，謝天華也直言：「一幫人做同一個事情，你會有一個滾燙的感覺。」在這一組中，陳小春獲得人氣第一，其次是林曉峰、謝天華。

三人並肩作戰，台下觀眾相當沸騰。（視頻截圖）

然而，雖然節目才剛剛開始，但已經發生了一段小插曲。說唱歌手GAI突然向陳小春投訴，稱自己有些不滿林曉峰：「我覺得曉峰哥有點不尊重我的小弟弟。」陳小春有些懷疑地望著GAI，他續指道：「是的，我很明顯地感覺出來。」陳小春依然質疑道：「怎麼會？」

事緣當時幾位哥哥坐在一起時，霍尊指著布瑞吉，問林曉峰：「他叫什麼名字？」林曉峰有些茫然地回答：「不記得。」結果GAI認為這樣的做法欠妥：「就是我覺得如果你不認識他，你不能當著他的面說，因為他是我弟弟，我心裏有點不舒服。」

了解整件事後的陳小春安慰GAI：「沒事，不好意思，他也是我兄弟。」而GAI連忙說道：「哥，你不要那樣，我們是有什麼說什麼。」直言自己當陳小春是哥哥，所以就直接說了出來。

陳小春似乎也有些不滿。（視頻截圖）

其實33位哥哥來自不同地方、不同領域，有前輩、有新人，剛剛才見面，尚未熟絡，很多人互相不認識也純屬正常，加之布瑞吉是一名選秀出道的Rapper，主要工作在內地，又是後輩，而林曉峰常年在香港，且是在被霍尊提問的情況下回答，並無不尊重的意思，應該只是GAI想太多。