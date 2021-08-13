Paris Hilton主持烹飪節目被狠批離地　超市掃貨着晚禮服過分浮誇

美國名媛Paris Hilton無腦炫富的形象深入民心，由於過往經常發表愚蠢言論而被網民標籤為「典型愚蠢金髮女郎」（Typical stupid blonde）。近年Paris開始作風低調，更希望可以搣甩負面形象。不過最近她主持的Netflix烹飪節目《Paris Hilton私房菜》（Cooking With Paris）播出後，卻引來極大迴響，更被網民斥節目離地。

《Paris Hilton私房菜》剛剛在Netflix上架。（Netflix）

自認喜歡下廚的Paris透露自己不是專業廚師，雖然沒有認真學過烹飪，但都有幾道拿手菜，包括做法簡單的墨西哥芝士玉米片、果凍、千層麵等。而在《Paris Hilton私房菜》中，Paris每集都會邀請一位女嘉賓一起下廚及享受美食，亮相的包括有Kim Kardashian、Demi Lovato、Nicky Hilton等。

當觀眾以為這是一個認真的烹飪節目之際，Paris每次動手下廚的菜色都極為簡單，根本學不到烹飪技術。雖然節目名義上是烹飪節目，但大家千萬不要那麼認真，節目的重點其實是看Paris跟嘉賓的蝦碌場面及誇張的時尚造型，還有Paris的炫富作風。節目播出後，有不少觀眾都批評Paris的節目極為離地，因每次去超市都勞師動眾，穿上浮誇的晚禮服掃貨，事後更埋怨裙子弄髒。

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另外，每次烹飪都穿上名貴時尚服裝，在切洋蔥的時候更帶上名牌太陽眼鏡。觀眾認為最難頂的，就是Paris的超長美甲，更被觀眾批評非常不衛生。雖然節目離地又浮誇，但達到網民熱烈討論的效果。