鬼月盂蘭節台美女靈魂出竅　李千那自揭靈異經歷：見到過世的姑姑

36歲台灣女星李千那過往從歌唱選秀節目《超級星光大道》出道，此後在歌唱及戲劇圈兩棲發展，曾榮獲金馬獎最佳新演員獎，更在金鐘獎問鼎視后，演藝實力備受肯定，近期她首度接下主持電視節目任務，錄影前一天適逢鬼門開：「失眠之外，我還靈魂出竅！」



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李千那首度主持節目獻給《綜藝大熱門》，由於該節目主持人陳漢典拍戲緣故，由李千那代班5集，合作吳宗憲與Lulu（黃路梓茵），她事後也在Instagram寫下感言「謝謝憲哥和Lu的幫忙和包容，也謝謝製作人邀請我，特別是讓我擔綱很重要的（猜歌王）總冠軍賽很好玩，一個非常棒的經驗！」

此外，她也透露為了做好功課，將單元《猜歌王》集數追完，每天花4小時聽歌，腦袋不停轉的下場就是「錄影前一天大失眠」，而當天恰逢農曆七月一日鬼門開：「失眠之外，我還靈魂出竅見到過世的姑姑」，令她感到相當奇妙。

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