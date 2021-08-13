46歲徐若瑄憶述6年前懷孕過程　臥床5個月屁股打逾300針！

今日（13日），徐若瑄（Vivian）在IG發長文，為兒子Dalton Lee慶祝6歲生日，她回顧了2015年由懷孕到產後的生活。



徐若瑄表示最好動的自己，在2015年有五個月都不能下床，吃喝拉撒都在床上，特別是拉撒都要人協助，一開始覺得好睏難，努力說服自己才慢慢渡過心裏難關。她續指道：「最怕打針的我，用盡全力要保你安全，打了三百多針，屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針。」除此之外，為確保BB營養，徐若瑄每日也會飲很多補湯，忍受著嘔吐和逆流。而生完BB之後，因太久沒有走路，徐若瑄雙腿肌肉無力萎縮，連蹲下去都站不起來，忍痛復健了半年以上。不過對於這一切，徐若瑄沒有半句怨言，雖然今日沒有在Dalton身邊，但已經提前慶祝，一起做了他想做的事：「今天早上我們視訊，我説兒子六歲生日快樂！祝你平安健康天天開心，我很愛你。你說謝謝媽咪辛苦把我生下來，我也愛妳媽媽…」

徐若瑄全文。（IG截圖）

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對此，不少網友同藝人都紛紛感到心疼：「為了孩子媽咪們真的可以很堅韌」、「妈妈都是伟大的！V姐的状况更令人心疼。你实在太棒了」，舒淇也留言道：「辛苦了」，並附上心心emoji等。