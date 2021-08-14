庾澄慶低調暗撐19歲兒子小哈利出道　曾作女裝性感打扮無損父子情

庾澄慶（哈林）與前妻伊能靜的19歲兒子小哈利（庾恩利）於4日在微博正式宣告出道，伊能靜第一時間聲援，更宣告恩利不再是媒體所說的「伊能靜的兒子」。伊能靜對於兒子出道相當高調，反觀庾澄慶卻低調沒出聲，讓外界相當好奇他的看法。近日有眼尖網友發現，其實庾澄慶早已低調支持兒子出道。



伊能靜過去與小哈利外出合照，總將兒子的面貌蓋住。2016年伊能靜就曾透露，會這麼做的原因是因為尊重哈林的決定。去年底小哈利與女兒米粒合照，照片中的小哈利未打碼，有網友提醒伊能靜，她則表示：「不用再打了，他自由了」，暗示與哈林約訂好的18歲已到。上個月底庾澄慶60歲生日，小哈利更曝光父子合照，並寫下：「老爸生日快樂，daddy’s day」、「a year ago today，愛你」，展現父子好交情。

👇👇👇點圖放大看庾澄慶小哈利合照及庾澄慶點支持愛兒👇👇👇

最近小哈利出道，外界還有傳聞稱伊能靜為小哈利砸上千萬開公司，希望成為他堅強後盾，有媒體詢問哈林經紀人，對方則回應：「抱歉！我不知道。無法回應！」對比伊能靜高調的支持兒子，事實上庾澄慶則是相當低調。近日有眼尖網友發現，其實庾澄慶早已偷偷關注小哈利微博帳號，低調支持兒子出道。

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