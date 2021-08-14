楊千嬅幫失戀醫生療傷再唱《勇》　獲網民激讚：聲音好治癒

楊千嬅日前在內地綜藝節目《一個人的音樂會》入面，為失戀醫生夏燁再次唱起了她的經典金曲《勇》，憑歌寄意，暖心鼓勵夏醫生面對遺憾的時候要有一份勇敢。骨科醫生夏燁深受感動，他表示：「從沒想過有一天，可以一個人安靜地坐下來，聽著楊千嬅為我一個人唱了一首歌……心里有一種感動，也有著些許波動。 像千嬅一樣，熒幕里的她喜笑顏開，歌聲里的她卻多愁善感。」就連網民亦被千嬅此舉感動了，紛紛留言大讚千嬅：「姐姐真的好溫柔」、「聲音好溫暖，好治癒」、「從她的歌聲中，真的是能夠有情感共鳴」、「實在太好聽了」。千嬅唱完歌後又與夏燁聊天，並以個人經歷去鼓勵他。千嬅表示：「如果這個感情讓你更加了解自己，或者是你會更懂得去做更好的自己的時候，失戀也是挺有價值的，我覺得人生最大的意義就是去經歷。」

楊千嬅為夏燁醫生唱歌。(影片截圖)

夏燁是楊千嬅的忠實歌迷，曾經搶過楊千嬅世界巡演廣州站的演唱會門票（卻失敗告終），開車的時候也很喜歡播楊千嬅的歌。朋友之所以代夏燁報名參加《一個人的音樂會》，就是希望楊千嬅能用她的音樂，為正處於失戀期的夏燁醫生療傷。夏燁也可能是TME live《一個人的音樂會》錄制四期以來，行程最匆忙的一位嘉賓。平常的演出，一般都要遷就藝人的檔期跟時間；但身為醫生的夏燁，在節目錄制中途，接到來自醫院的緊急電話後，留下一句「那我就先離開了好嗎？」，就匆匆離場了。