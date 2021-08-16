張惠妹突「回春」　七夕曬自拍美照驚變美少女　藝人朋友湧入狂讚

天后張惠妹（阿妹）在七夕情人節這天難得分享自拍照，不僅讓粉絲都驚喜不已，連藝人好友都來留言朝聖。
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阿妹在七夕情人節罕見送給粉絲福利，在社群上分享自拍美照，並寫道「浪漫的健康的都要有，七夕情人節快樂」。
照片中阿妹看起來狀態氣色很好，還利用角度展現瘦臉尖下巴，讓不少粉絲都覺得她變瘦了，而且還有不少藝人朋友也來留言朝聖，像是阿爆就大讚「姐～～～～～這個狀態是妹」、徐若瑄「好性感的眼神！被電到了啦」，而炎亞綸則追問「想問口紅色號」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】