張哲瀚遊靖國神社被批「親日」毀星途　洪劍濤追擊：染污整個行業

出演陸劇《山河令》爆紅的內地男星張哲瀚，近日被翻出過往舊照，包括以靖國神社為背景開心比手勢，發過日本軍旗，到乃木神社參加婚禮，還和印尼總統蘇卡諾遺孀黛薇夫人合照，觸及內地敏感政治話題，被質疑「親日」，引發內地網友反彈。如今連中國中央監委、中國演出行業協會等等都出面批評！



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中央紀委國家監委網站日前發文，批評張哲瀚「無知」、「失察」，認為不能用他「欠缺對相關場所的歷史背景知識」來護航犯錯，演藝人員的入門檻必須提高，才能阻絕劣跡藝人，「德不配位，必有災殃，德藝雙馨是終身的修煉！」；而中國演出行業協會也發出公告，表明「堅決抵制張哲瀚失德失范的行為，以鏡化行業風氣」。

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此外，擁有共產黨黨員身分的資深男星洪劍濤則轉發中央紀委國家監委文章，怒罵張哲瀚「染污拉低了整個行業」，更稱看過張哲瀚的個人採訪，嗆他平時以「多讀書爲標榜」卻連民族歷史都不了解，「彆着急立什麼人設，先當個人，當個合格的中國人！」

資深男星洪劍濤怒罵張哲瀚「染污拉低了整個行業」。（微博截圖）

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