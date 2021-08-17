黃曉明「因為媽媽才娶Angelababy」再傳婚變　鄭州水災分開捐錢

黃曉明和Angelababy的婚變傳聞越演越烈，前段時間不少爆料人士暗示兩人情逝，先前「搜狐網」挖出黃曉明昔日訪談，指出黃曉明曾坦承，結婚前，因為媽媽很喜歡baby才會娶她，「自己娶baby，除了是因為她的美貌外，更重要的還是因為我媽媽非常喜歡她，最終我才決定娶她的，但其實這個決定並非發自我的內心」，引發軒然大波，黃曉明也被網友批評。



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雖然黃曉明還並未證實這段話的前因後果，但由於這幾年黃曉明、baby頻傳婚變，引人聯想，但這番話已經引起微博網友的撻伐，吐槽他是「媽寶」，現在傳婚變就甩鍋給媽媽，太沒擔當，但另有網友質疑這段話，認為當時黃曉明狂曬恩愛，再加上還豪擲2億人民幣舉辦婚禮，一度也寵妻許多年，實在不像是因為媽媽才娶。

黃曉明除了婚變傳聞惹網民熱話，他於《中餐廳》裡的「素顏樣」亦被指「又變臉了」。（視頻截圖）

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不過黃曉明已經多次闢謠否認婚變，就連記者好友也對外坦言「真的沒離婚」，但因為2人即便出席同一場合，並未連袂出席，再加上先前鄭州水災，黃曉明與baby也分別以個人名義捐款及物資賑災，並不像其他明星夫妻聯名捐款。先前七夕情人節剛過，Angelababy則在當天分享多張美照，包括一張將自己頭部貼上小狗的照片，黃曉明則專心宣傳節目，也並未一起慶祝。

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