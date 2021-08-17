周星馳被指力追17歲落選港姐　否認緋聞：個女仔主動搵星爺

59歲的「星爺」周星馳感情生活向來相當低調，去年他和舊愛于文鳳打官司才意外揭露過往戀愛史。最近，就傳出他力追17歲的落選港姐張曉祺（Ukei），二人更被影到一同出海玩玩Wakesurf。

星爺被影到邀請女友人上億元遊船出海。

不過，周星馳助理回覆《香港01》時就指星爺與Ukei根本不熟，更透露：「那天船上還有一大班人，前兩天那個女孩都有主動找星爺去玩衝浪，但星爺都沒有理她，沒有回覆她，大家都不熟，一班人出海玩水都不知道為什麼可以寫成這樣。」而Ukei家底唔錯，經常在IG曬富貴生活，昨天（16日）更曬出自己收花，她更留言：「陪伴是最長情的告白。」

參選者Ukei今年17歲，好青春。（資料圖片）

香港小姐2021｜17歲Ukei家底豐厚勁有異性緣 爆料者：有變態癖好

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