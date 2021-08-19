唐詩詠否認離巢繼續「最佳女友」　盤點十位TVB最有觀眾緣女藝人

早前傳出唐詩詠有意離巢無綫外闖，因為覺得自己多套劇被壓在倉裡，不受重視，不過今日她現身記者會粉碎傳聞，指自己「有排都未完約」！唐詩詠曾被網民封為「最佳女友」，足見她其實頗有觀眾緣，雖然TVB近年不時被網民抨擊，但有些藝人依然是未被影響，仍然是網民心目中的寵兒。

作為一個藝人，除了演技或者才能外，有一件東西也是相當重要，就是觀眾緣。觀眾是藝人的最大老闆，沒有觀眾，藝人的表演演給誰看？作為香港大台TVB，藝人以百計，其中有一些特別深得觀眾喜愛，以下看看有沒有你的心水吧。

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