鄭欣宜35歲繼承肥姐沈殿霞巨額遺產！曾窮到剩26蚊拒向鄭少秋伸手

沈殿霞（肥姐）生前留下港幣6000萬元遺產，但是鄭欣宜年滿35歲才能繼承，如今她已經34歲，再過不到1年就可繼承全部遺產。



鄭欣宜在21歲（2008年）時失去了媽媽，就在外界以為她接收大筆遺產，透露被規定要35歲以後才能動用媽媽給的遺產，在那之前每個月只能從中提領港幣2萬元，當作生活費。然而在高物價的香港完全不夠用，她在媽媽離世後，一度窮到戶口僅剩港幣26元，仍沒有求助過爸爸鄭少秋。

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現年34歲的鄭欣宜，再過1年就可以繼承母親全部遺產。然而在此之前，她多年闖蕩歌壇有了突破性的成果，發表新歌〈先哭為敬〉反應熱烈，在當地奪下各家音樂電台、音樂榜成為五台冠軍歌曲，再加上2月發表的〈@princejoyce〉也登上五台冠軍歌，打破紀錄變成一年內兩首歌都贏得五台冠軍的歌手。

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鄭欣宜曾向媒體透露，媽媽沈殿霞臨終前交代，要做個有用的人，要工作，不可以懶！從母親遺囑中也可以感受到對孩子的期許，而她近年來在樂壇的傲人成績，讓娛樂圈人士刮目相看，眾人最佩服的是，她一步步實現了對亡母的承諾。

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