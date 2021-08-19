61歲何家勁被疑17年情人爆一腳搭兩船　與前度高金素梅有60歲之約

近日，內地男星吳亦凡和霍尊相繼被爆料，導致身敗名裂，而一名叫「梁瑛閔社區志工」的女子日前亦發文痛斥何家勁一腳搭兩船，隨即引起不少熱議！



「梁瑛閔社區志工」自稱自己與何家勁是關係，兩人已相戀17年了。然而，何家勁一直跟前女友高金素梅藕斷絲連，讓她很是難受。不想再繼續陷入這種三角關係的她，更叫何家勁，既然放不下前女友，就放棄我吧！

2009年，何家勁在台灣宣傳《離家十萬里》，現場收到前女友高金素梅的祝賀花束。（VCG）

對於「梁瑛閔社區志工」純文字爆料，網民都半信半疑，更有人叫她拿出證據，不要只輕描淡寫幾句說話。而對於網友的質疑，梁瑛閔直言不會生氣，因為她知道自己確實跟何家勁談過戀愛，也心甘情願為對方犧牲了17年的青春，無所求的為他付出所有。

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現年61歲的何家勁當年憑人氣劇集《包青天》飾演「展昭」一角，形象正義深入民心，被喻為歷代「最靚仔的展昭」。除了演藝事業外，他更成立了「勁家莊」，打造了一個以五穀綠色原生態的食品生產基地，提倡全民健康養生旅遊的觀念，生意搞得有聲有息，有傳他的身家早已過億，成了名副其實的富豪。他近年亦不時在抖音分享生活，網民都大讚他保養得宜，凍齡有術。

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而1989年何家勁因為拍攝電視劇《不了情》對高金素梅一見鍾情，1992年兩人再次合作電視劇《緣》相戀﹐當時兩人已論婚嫁，無奈最後分手。多年後何家勁曾表示依然深愛著女方，更稱雙方有個承諾，那就是：「如果60歲時，彼此都沒嫁娶，就在一塊共度餘生。 」而之後，他就曾與李婉華相戀。

高金素梅近照：

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