AH佛真．惜玩．專訪｜許廷鏗自認戲屎被迫打真軍：有啲騎虎難下！

許廷鏗（Alfred）去年擔任《全民造星III》評判，中肯又有建設性的評語備受觀眾讚賞之餘，也被ViuTV製作部副總裁金廣誠相中其口才，特意為Alfred開設一個綜藝節目《AH佛真．惜玩》；節目播出後討論度不俗，內容真實有趣之餘，亦令觀眾思考自己人生中面對的課題，令節目一度登上最多人睇榜單之榜首。當大眾都以為綜藝節目都是有劇本的時候，Alfred就透露為了達致與嘉賓反應同步，他特意着製作組對他亦同樣保持神秘，他坦承自己的演技未到那麼爐火純青的地步：「我看到鏡頭面前的許廷鏗是做不到這種戲的，我真的不知道要玩直立板，而我真的不懂、也未玩過，那些全部都是真實的反應。」提起直立板就不得不提林師傑作嘉賓的《順逆》課題，除了引發觀眾思考，Alfred直言自己也對林師傑重新改觀、感覺重新認識了一個朋友：「這些得着太厲害了，我希望這個節目有隱藏的Agenda是：希望大家對藝人的定義有重新的認識。」Alfred又透露節目組有過「玩過火」的時刻，甚至令他感到生氣？點擊睇片聽下發生咩事！

撰文、剪接：葉詩

攝影：梁碧玲



專訪︱許廷鏗預告隨時轉行 出道12年踏入反叛期：聽話咗太多年！

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