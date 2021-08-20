MIRROR粉絲為等偶像而身體不適 Ian：下次可以唔使咁早嚟等

姜濤、Anson Lo、Edan與Ian今午一齊出席活動，粉絲為見四子一面，昨晚已經在商場外排隊。(葉志明攝)

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian)，今午現身中環商場，為護膚品牌進行拍攝，二千多名fans 企滿商場三層，十分墟冚。

拍攝期間，姜濤同Edan不時同場內粉絲打招呼。(葉志明攝)

四子在場內進行拍攝時，粉絲的叫喊聲未有停過，期間又有人吹哨子。完成拍攝後，四子接受訪問時，被問到最想代言哪一類產品時，Anson Lo表示想代言航空公司，因為可以順道旅行，而Edan一時話遊戲機，一時話樓盤，最後笑言：「有錢就好。」提到MIRROR今年收入大增，是否距離買樓的目標愈來愈近時，三子即時將目光投放到「吸金王」姜濤身上，姜濤即時傻笑：「辛苦啦，大家都辛苦啦。」

早前姜濤上載「黑圖」，Anson Lo表示大家經常互黑，所以無咩所謂。（葉志明攝）

問到MIRROR每次有活動，粉絲為霸靚位都不惜排通宵，Ian 表示知悉有粉絲身體不適，並謂：「都擔心，因為長時間等 ，其實下次可以唔使咁早嚟等 ，有時佢哋戥我哋辛苦 ，但佢哋都辛苦，希望佢哋休息多啲。」

Edan透露新劇《i.SWIN》已開拍，但操練成功一般，希望之後有時候狂操，讓大家見到不一樣都的Edan 。（葉志明攝）

另外，講到有姜糖為了做新劇《超感應學園》做應援，斥資在銅鑼灣租下巨形廣告位，由於位置與姜濤住所十分近，加上他昨晚率先到場打卡，問他會否擔心出入受到打卡人潮影響，Edan 搶先表示：「佢不嬲都唔方便。」而姜濤就話：「難得有打卡地方，我最多夜少少返去 ，希望大家打完卡都快啲返去休息。」

「姜濤灣」再現，姜濤表示為避開打卡人潮，會夜少少返屋企。(ig圖片）

鄭中基早前點評Ian唱功不穩，Ian 表示有留意前輩的意見，並謂自己不時都會重看演出片段，希望從中作出改善。（葉志明攝）

離場前，四子特意走近fans。(葉志明攝)

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