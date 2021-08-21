福布斯中國名人榜易烊千璽再登榜首　只有一位香港男星打入10大

2021年福布斯中國名人榜正式出爐，該榜是統計2020年7月1日至2021年6月30日，在各自領域具有優異表現的演員、歌手、主持人、導演、作家、模特兒、運動員等內地、香港、澳門及台灣的名人（不包括商業名人）作為候選人，通過包括商業價值和作品影響力的多個維度，對各個候選人進行綜合排名。

內地小生易烊千璽今年再度成為第1位，連續兩位登上榜首位置。他憑電影《少年的你》演技備受讚賞，於去年12月上映的內地電影《送你一朵小紅花》飾演抗癌少年，亦贏盡口碑，其後與吳京合演由徐克及陳凱歌執導的《長津湖》，更可見其在影壇位置舉足輕重，演技及票房均有保證。加上專輯《後座劇場》以及參加的綜藝節目如《這！這就是街舞》等令其人氣持續上升，又代言多個品牌，年僅20歲已是內地演藝界的一哥。

【生日應援：TFBoys易烊千璽】（易烊千璽微博圖片）

第2位是內地男星王一博、他由去年第9位一躍上亞軍。第3位是內地諧星賈玲則由去年的第93位大躍進、第4位是楊冪、第5位是周杰倫、第6位是張藝興、第7位是趙麗穎，第9位是王俊凱，去年第13位的楊紫今年跳升至第8位。而今年晉身第10位的王嘉爾，因為身為奧運劍擊冠軍張家朗的師兄一度成為網民熱話，他更是Top 10內唯一的香港代表。