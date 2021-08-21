農曆7月內地歌手酒店房遇怪事　吉克雋逸驚到爆：洗個頭不敢洗了

踏入農曆7月民間俗稱「鬼門開」，適逢中元節即將到來民間有不少普渡的祭祀儀式進行，甚至會有一些禁忌需要注意，以免觸及霉頭，不過對於這一些事都是取決個人「信則有，不信則無」。而近日內地歌手吉克雋逸就在酒店裡遇到一則怪事，令她非常害怕發文求救，事件隨即登上微博熱搜，廣受討論。
就在深夜時分的時間，吉克雋逸就突然在微博發文稱自己在酒店房間裡遇到怪事，頓時令她感到害怕不知所措：「酒店房間洗手間突然有聲音，有點像女孩子哼唧一聲兒那種，兩聲兒了，洗個頭不敢洗了，眼睛裡全是洗髮水也不敢洗了，滿腦子胡思亂想，媽媽啊，我好害怕啊！」而不少網友得知她的求救後都想盡辦法幫她解決問題，建議她開直播同網友聊天，人多起碼有更多聲音，而吉克雋逸亦表示好主意。
另外，有一些網友認為是吉克雋逸自己嚇自己，揚言會不會是上下樓層的浴室管道出現問題而發出的聲音呢？叫她相信科學，保持淡定就會無事。
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