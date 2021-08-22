郭晶晶18歲珍貴靚相絕密曝光　激罕辣妹打扮驚艷網民：超級漂亮！

有中國「跳水皇后」之稱的郭晶晶早前在東京奧運期間，換上了中國隊的泳衣，重披戰衣，把她昔日跳水的片段剪輯成片，讓大家重溫她的跳水英姿。已經生了三個小朋友的晶晶穿上泳衣的身材依然超Fit，甚至與多年前少女時代的身材沒有太大分別，令人羨慕。現年39歲的晶晶絕對是體壇女神，她年輕時的靚樣靚絕中國跳水隊，俘虜了不少粉絲的心，難怪連她的老公霍啟剛都被她迷倒。

郭晶晶同一班師弟妹合照。（郭晶晶微博圖片）

早前晶晶的師弟何沖就於抖音拍片回味昔日與她一起出戰世界賽的往事，表示：「真的好懷念」，何沖更分享了三張他和晶晶當年的珍貴合照，其中兩張相的背景是悉尼歌劇院，未知是否攝於2000年9月舉行的悉尼奧運會，抑或是用特效後期加上去的。如果是攝於2000年，那麼晶晶當時只有18歲，而何沖只有13歲，非常之年輕。相中的晶晶更是激罕地穿上Tube top，一身辣妹打扮青春無敵勁少女，而且還非常之靚女。晶晶自己都有留言表示：「哇....當時好年輕」又畀心心，何沖就回應她說：「現在也年輕漂亮姐」網民都紛紛留言激讚晶晶：「超級漂亮」、「永遠的女神」、「太美了」！

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