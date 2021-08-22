MIRROR 較量「鄧謝配」　肥仔慘變死亡行星受害者

「力圖」Re-u ，與鄧俊文和謝影雪打完羽毛球再打排球。（葉志明攝）

MIRROR成員Anson Lo、陳卓賢、呂爵安、柳應廷、Jeremy ﹑Tiger 、Alton 與ERROR﹑鄧麗欣（Stephy）﹑港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪，今午齊集麥花臣場館，並兌現切磋羽毛球技的承諾。

「鄧謝配」輕鬆應戰。（葉志明攝）

MIRROR與ERROR分成4組對戰「鄧謝配」，不過大家都係有姿勢無實際，最後「鄧謝配」輕鬆以11比2取勝。之後到MIRROR大戰ERROR，並將羽毛球換成排球，期間「死亡行星」頻頻出現，肥仔被眾人抬起手腳，慘成受害者。之後輪到ERROR發球，Edan與柳應廷亦不幸食波餅，Edan 更隨即扮受傷倒地，十分識搶鏡。

肥仔慘遭「死亡行星」大懲罰。（葉志明攝）

Edan玩得好投入。（葉志明攝）

MIRROR之後接受訪問時，笑指羽毛球並非專長，又話今日純粹嚟搞笑：「同港隊切磋真係非常驕傲，一世人應該都係得呢一次機會，將來都可以同啲子子孫孫講返。」MIRROR之透露昨日綵排時，謝影雪比較留力，但今日因花姐的order變得十分重手。提到鄧麗欣有意與他們合作，MIRROR表示十分歡迎：「都好耐冇見Stephy，難得有機會喺球場上見，（佢話可以同你哋跳舞。）都好喎，演啪會可以搵佢做固定嘉賓。」

輪到ERROR發球時，Anson Lo捉實Edan。（葉志明攝）

另外，柳應廷為配合新戲造型剪了新髮型，成員們表示十分不慣，又指他瞬間氣質大增，而當事人就話：「我今日返嚟時，Ian唔認得我，因為我戴咗眼鏡，佢望咗一陣先認到我。姜濤今日已經開工，我就聽日先開工。」

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