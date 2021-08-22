鄧麗欣回復單身心情平靜　教「鄧謝配」打排球有壓力：係一種殊榮

人氣男團MIRROR、ERROR以及鄧麗欣（Stephy）等人今日（22日）現身麥花臣場館出席《力圖打排球》活動，奧運羽毛球港隊代表「鄧謝配」謝影雪及鄧俊文亦有到場與MIRROR成員進行為時五分鐘的羽毛球友誼賽。雖然MIRROR隊不敵「鄧謝配」，不過邱傲然（Tiger）的球技卻贏盡掌聲。活動上，MIRROR和ERROR大玩排球遊戲，呂爵安（Edan）更瞄準梁業（肥仔）來攻擊，場面非常搞笑。而Stephy亦即席教謝影雪及鄧俊文打排球，更大讚他們有潛質。



Stephy接受訪問時表示很久沒有打排球，因為很難約齊一班隊友。（葉志明攝）

Stephy接受訪問時表示很久沒有打排球，因為很難約齊一班隊友。她說教「鄧謝配」打排球有一定壓力：「佢哋係咁出色嘅運動員，去教佢哋另一種運動，對我嚟講係一種殊榮。幾大壓力但幾好玩，雪雪話佢都幾鍾意打排球，期待佢之後打排球可以同佢組另一個『鄧謝配』。」與「力圖」隊員重聚，Stephy直言非常感觸：「噚日Rehersal見到佢哋，點解高咗咁多，好似姨姨睇住啲小朋友長大咗嘅感覺，好有回憶。」不過她笑言「力圖」隊員球技有一點生疏：「我都有（生疏），Zeno（顧定軒）就Keep住有打。」

回復單身的Stephy坦言心情平靜：「專注喺做嘢上面，冇諗咁多。（因為疫情令關係疏離？）因為咩就唔講太多，之前喺社交媒體要講嘅都講曬。（之前王子被指花心搞到分手你都有開腔，係咪戥佢唔抵？）要將我知道嘅嘢講畀大家知，唔想佢俾人誤會。（幾時接受新戀情？）真係唔知，順其自然，我一直都係做嘢，唔會刻意諗其他嘢，我身邊朋友好關心我，話介紹邊個畀我識，但我覺得唔使，順其自然喇。」Stephy期待與MIRROR成員再合作，並透露想與他們一起跳舞：「可唔可以加入佢哋MV，下次會唔會請我做嘉賓，一齊跳下舞。」

+ 16

同場加映

保錡@ERROR未有正面回應桃色新聞 193解圍：有證據就拎出嚟