何猷君出席電競比賽被對家鬧私生子　發文反擊：會管理好自己情緒

何猷君近日出席他投資的電子競技俱樂部EStar的手遊王者榮耀比賽，而微博今天有網友發布了一段影片，片中何猷君疑似和對手QGhappy的工作人員發生衝突。比較尷尬的是，何猷君的隊伍連輸四局被淘汰。

何猷君疑似現場同QG工作人員對罵。（微博）

微博上不少網友都在討論這件事情的來龍去脈，好奇什麼原因何猷君突然與對手的工作人員對罵起來，期間何猷君不斷挑釁對方，並大喊：「你上來啊」，情緒激動時他還手舞足蹈地笑道：「打不過我吧」。QG的工作人員則憤怒還擊叫何猷君下來並罵他是「私生子」。自稱在現場的網友透露當晚何猷君的隊伍輸掉第一局時，何猷君就已經忍不住開罵QG是廢物，讓他們滾回重慶，甚至說連機票也幫他們買好了。有不少網友認為何猷君態度惡劣，同時也責罵何猷君的家人。

何猷君回應事件。（微博）

何猷君今天（23日）則在微博發文，坦言原本不想回應這件事，只是賽外的一場鬧劇，不值一提：「但看到無數條惡語對我『家人』進行攻擊，我決定還是說一下，第一，本人從未有過辱罵對方工作人員的言行，倒是對方說我的一些言論，相信看過視頻的大家都有聽到吧。第二，e星每一場比賽都在全力以赴，這是對自己及對手及電競的尊敬。我們贏得起也輸得起。電子競技最迷人的就是『熱血』，千萬別讓它『涼』。第三，我以後會管理好自己的情緒，做一個不那麼容易『上頭』的電競觀眾。最後想問，說我人設崩塌的網友，我在互聯網的人設不都是你們說了算嗎」

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