徐懷鈺疑似變臉冇粉絲認得　IG合照網民齊玩《Where's Wally?》

出道23年的徐懷鈺（Yuki）去年8月舉辦個人演唱會，接著鮮少公開露面，多是更新社群動態Po美照和網友互動，不過近日她分享1張與同仁的收工合照，許多粉絲認不出她、找不到她在照片的哪裡，還有人說：「Yuki，拜託千萬別去整形醫美哦！因為原來的妳已經很漂亮了。」



網民在徐懷鈺IG齊玩《Where's Wally?》！你能找出Yuki在哪裡嗎？點圖放大看合照及更多她的美照👇👇👇

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Yuki月初以短髮造型在網路節目獻唱，讓不少粉絲直誇美，日前Po收工照則變成綁著辮子的長髮，她說「謝謝這2天辛苦陪我的大家，我們一起期待成品」，照片中的她穿著牛仔背心搭配牛仔短褲，相當俏麗、有型。不過由於五官和以前略顯不同，許多粉絲相當驚訝表示認不出來，也有人說根本就不像徐懷鈺、差太多了一點都不像啊，另有網友猜測應該是妝容的問題，表示：「這妝有點認不出來！期待」

亦有網民覺得徐懷鈺跟歐倩怡撞樣，你認為他們外型相似嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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