中餐廳5｜黃曉明喊話想生二胎　Angelababy表情疑透露婚姻狀態

內地男星黃曉明近年經常傳出同老婆Angelababy（楊穎）婚姻亮紅燈，比以往少了曬恩愛與同框出席活動，讓不少網友稱呼他們的關係根本就是「喪偶式婚姻」。但近日黃曉明在綜藝節目《中餐廳5》中，罕有地透露了婚姻狀態，同時Angelababy在節目《萌探探探案》中的表現，不禁讓大家覺得其實他們的婚姻生活還是幸福的，掀起不少討論。

黃曉明同Angelababy在2015年結婚。（視覺中國）

在最新一期節目中，奧運冠軍劉璇﹑李小鵬等人作客，在閒談的時候劉璇曬出自己剛出生的女兒照片，沒想到吸引黃曉明的目光，其用一臉羨慕的溫柔語氣表示：「好可愛啊！眼睛好大。好羨慕你啊，我也想有個女兒，我現在有個兒子，再有個女兒就兒女雙全。」當聽到黃曉明這一翻說話後，李小鵬就為他加油打氣，叫他再接再厲，但黃曉明似乎信心不大還自嘲：「我有這麼好的運氣嗎？」這一句說話讓不少網友解讀為，其實他已有生第二胎的準備了，有心理準備做第二次爸爸，疑隔空向老婆Angelababy喊話，其言語中的舉動透露了他們的婚姻生活是穩定的。因為近年他甚少公開談及如此私隱的話題，是次姑此公開自己的想法，令大家猜測婚變的可能性應該不大。

黃曉明想生女兒。（影片截圖）

他已有生第二胎的準備。（影片截圖）

另一邊廂Angelababy在節目《萌探探探案》中，當主持人孫紅雷在她面前提起老公黃曉明的時候，她就一臉嬌羞笑得非常開心，當下這個動作非常自然，從這個不經意的動作而看，大家就猜測婚姻生活仍舊是美滿的，只不過大家各有各忙而已，畢竟二人是流量極高的一線紅星，工作忙到不可開交。

提起黃曉明Angelababy一臉嬌羞。（微博圖片）

2015年結婚的他們在2017年迎來兒子小海綿，不經不覺兒子亦已經四歲了。早前小海綿生病，他們二人就被媒體捕捉到一起帶兒子去醫院看醫生，夫妻同心輪流抱着兒子，用行動打破了婚變傳聞。