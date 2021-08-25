鍾舒漫追討陳潔玲逾4萬元案開審 陳直指鍾：虛假陳述

鍾舒漫 (Sherman)與陳潔玲 (Christy) 早前合作投資經營防疫產品生意，卻因錢銀問題而鬧上法庭，鍾舒漫入稟小額錢債審裁處向陳潔玲追討港幣44,286元本金，由於雙方拒絕和解，案件今日早上於西九龍法院大樓開審。兩人的男朋友均有陪伴她們出庭。法官開庭時有提到原告鍾舒漫與被告陳潔玲是否願意和解，若不能和解便會直接開始審訊。被告陳潔玲表示其實兩人的金錢糾紛不只涉及一宗案件，她又應法官的要求，因為騷擾鍾舒漫而向對方道歉說：「對唔住鍾小姐，我騷擾咗你。」並再次承諾在本案審訊期間不聯絡對方。

陳潔玲獲未婚夫到場力撐！（劉志源攝）

法官跟兩人確認過所有呈堂文件和證供沒有爭議性之後，就指出如案件開審的話，訟費和時間上都需要花費好大，問清楚兩人是否願意和解，鍾舒漫表示：「我同上次一樣，係open嘅。」但是陳潔玲就表示：「直接審啦，和解咗嘅善後都好麻煩。我希望鍾小姐起碼都做返一個聲明去澄清之前講嘅嘢唔係事實。」法官問鍾舒漫是否願意這樣做，鍾說：「唔願意。」結果案件正式開始進行審訊，法官表示該案會在兩日審完。

鍾舒漫是該案的原告人。（劉志源攝）

陳潔玲開始盤問鍾舒漫，兩人在2020年3月21號之前從沒有聯絡過，而她們的消毒噴霧生意在2020年1月已開始，問鍾舒漫在這項生意上擔任什麼角色，鍾表示她是隱形投資者。陳潔玲指出鍾舒漫終止與她合作的原因是因為覺得她誠信有問題，但是鍾舒漫當時並沒有向她提及過，鍾表示有婉轉地講過覺得她誠信有問題，又認為對方沒有回覆她就生意上的提問。法庭之後傳召了鍾舒漫的男朋友林灝軒 (Steve) 做證人應訊，由陳進行盤問。

鍾舒漫質問陳潔玲在兩人拆夥後曾要求她簽署一份從未見過的協議書是否合理。法官代鍾問陳是否要鍾簽署該份協議書，才肯退回60箱貨物給鍾，如果不簽署就不能提取該60箱貨，陳說：「係。」鍾表示雙方已達成退貨協議，可是陳卻沒有履行該協議。陳表示自己願意退貨，但鍾就認為那些貨已快將過期。下午休庭後再開審，陳的男朋友謝趠汎 (Victor) 做證人應訊，鍾進行盤問。謝重申陳退貨給鍾的條件，是希望鍾不要將貨品低於協議價錢發售，他表示自己並非代表陳去跟鍾協商拆夥事宜，也不知道她們的協議內容，不過就知道若鍾想獲得退回的貨品必須簽署協議書。

陳潔玲是該案的被告人。（劉志源攝）

陳的結案陳詞指鍾在2020年3月21號之前都是一個隱形投資者，資訊都只是從其男友Steve Lam獲得，而那些資訊未必充足和正確，又指鍾的供詞前後矛盾不可信，虛假陳述。陳表示自己願意退貨，卻從沒有承諾過會退款給鍾，她認為大家投資做生意，若拆夥是沒理由可以退回投資本金的金額，這是輸打贏要。鍾的結案陳詞指出她與陳當時已達成退貨協議，卻因為對方遲遲未退貨而令到產品已過期，加上現時消毒噴霧的市場已飽和，該批貨物失去了原有的價值，這導致了她的損失，故她要求追討對方支付她$44286，以及該案的訴訟費。法官表示案件將於9月3號早上9:30判決，叫兩人到時到庭聽審。