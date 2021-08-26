暑假玩到盡｜江嘉敏成箭靶被封醜一　起飛腳教訓「臭口組」

游嘉欣、江嘉敏、陳曉華等人畫完花面貓之後，都仲係咁靚。

無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》自播出第一集後，即獲好評，林盛斌（Bob）表示收到不少朋友私信，讚他玩得夠過癮，他笑指本集嘉賓繼續狗咬狗骨，更有「公報私仇」情況出現，絕對值得留意。

林秀怡同楊潮凱。

本周日播出一集加入了「七公主」江嘉敏及陳曉華，還有「喪B」朱智賢、何廣沛及方紹聰（奶仔）作為新血，與「元老」級成員黃美棋、游嘉欣（首集老鼠屎重點人物，因而被封游嘉Kick）、林秀怡、郭子豪、周志康、楊潮凱及翟威廉大玩特玩。遊戲內容更有八成全新設計，且挑戰嘉賓底線程度升級；眾人除了「最低消費」要接受「潑水禮」外，更要「大歎」噴火程度十足的芥辣及辣椒汁，兼且玩到成身麵粉兼油漆，個個都幾乎「阿媽都唔認得」！

江嘉敏出腳！

更慘烈的是，雖然幕後同事事先拍心口保證油漆一洗即掉，但眾人玩完遊戲後，竟發現油漆怎樣洗也沖不掉，有些更留在身上長達三日，令一眾水洗唔清的嘉賓「震怒」，當中尤以林秀怡最為「繽紛」兼「紅」運當頭；一眾花面貓紛紛向監製投訴要「緝兇」報油漆之仇，相當搞笑。

今集一眾嘉賓再度作出好大犧牲。

「喪B三子」何廣沛、奶仔與子豪不斷搞「內鬨」，全程對陳曉華及游嘉欣呵護備至，又大讚她們樣靚有氣質，相反卻不斷取笑江嘉敏內在美外在美俱欠奉，除了笑她是「醜一」外，又指她「欠缺綜藝感」以及其中一個造型酷似「中華英雄」，令江嘉敏哭笑不得，除了起飛腳教訓「臭口組」代表外，又揚言自己為節目效果食辣椒食到嘴腫好大犧牲！雖然代替游嘉Kick成為新任眾矢之的，但難得江嘉敏完全沒有氣餒，更從頭到尾依然活力爆燈，不斷與台前幕後說笑搞怪，看來大有潛能成為綜藝明日之星。