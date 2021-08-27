盤點5對娛樂圈「隱形情人」　郭子豪鄧卓殷唔洗合照都夠晒閃！

雖則做藝人都應該有私隱，不過大部分幕前工作者都很樂於在個人社交網站分享自己與另一半的趣事、生活、合照等等各式各樣的甜蜜記錄，俗語稱為「放閃」，此等行為往往會令網民為之羨慕，紛紛讚好畀心心，同時感覺上可以分享到藝人私生活上的喜悅，「開心些牙」。

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然而，圈中仍有不少藝人處理感情事低調到「隱形」的地步，那怕情侶二人均是幕前工作者。最廣為人知的一對定非許志安和鄭秀文莫屬！其實在「安心事件」發生之前，許志安與鄭秀文已經愛得低調，由拍拖到結婚都非常神秘，即使公開活動有同場的機會，亦難以找到二人合照，而在二人的社交平台上也幾乎找不到對方的踪影。

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另一對較為神秘的夫婦是視帝王浩信和陳自瑤。除了各自的社交平台上絕少有對方的相片之外，就連互相讚好的情況都少之有少，甚至去到當「王浩信讚好陳自瑤」的相片都會成為傳媒的報道角度或網民焦點，足見二人愛得有多麼低調！

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謝東閔與朱智賢「公開」走得最近的一次，可以數到去年朱智賢與人夫黎振燁「車廂食蛋糕」事件發生後的「道歉記者會」，而記者會上亦幾乎是此對情侶唯一「公開」的合照，二人的社交網站都沒有對方的足跡，低調得誇張！

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陳卓賢和盧慧敏一直都愛得低調，最高調的時候就是二人拍攝《無限斜棟有限公司》，基本上除了工作以外，二人都沒有任何公開合照，更莫說在社交網站發現對方。

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郭子豪和鄧卓殷雖然沒有公開放過閃，就連「合照」亦基本上是「大合照同框」。但事實上二人卻Sweet到街知巷聞！早前郭子豪在《Mean Talk》就公開與Amber的甜蜜互動，節目上他表示自己每晚都會與Amber視像通話，即使二人已經睡覺，視頻仍然會繼續，感覺是隔開「陪訓」，在旁的主持包括林盛斌、江美儀以及兩位嘉賓何廣沛和方紹聰都大感誇張。

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