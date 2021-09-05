吳謹言《延禧攻略》後兩套陸劇人氣平平　新劇轉型演女強人求突破

內地現代劇《我的砍價女王》講述砍價師的故事，夏淺（吳謹言飾）因為被人悔婚，意外開啟了以幫人砍價賺錢的職業，在創業的道路上遇到盛哲寧（林更新飾），兩人經歷了一系列考驗，互相扶持共同成長。過去吳謹言憑藉著《延禧攻略》爆紅後，推出的作品《青春創世紀》、《正青春》等大多不溫不火。這次搭檔《步步驚心》、《楚喬傳》的林更新，是否能創下佳績呢？讓我們一起拭目以待吧！



劇情簡介

夏淺（吳謹言 飾）和未婚夫何之雋好事將近，選在長盛酒店舉行訂婚宴，沒想到未婚夫臨時悔婚，被放鴿子的夏淺將一切遷怒長盛酒店，也因此結識了酒店管理者盛哲寧（林更新 飾）。在與酒店協商的過程中，夏淺發現自己過人的分析力和洞察力對砍價有巨大的幫助，進而創新出一種新的行業：砍價師。她從中發現商機，並創立自己的砍價公司：侃侃而談。

創立公司初期，夏淺就和長盛酒店有業務上的接觸，來往的過程中夏淺和盛哲寧兩人作為生意夥伴，產生出欣賞與喜歡。盛哲寧卻因為股東的圈套，失去長盛酒店的管理權。夏淺也在此時發現悔婚的未婚夫成為盛哲寧妹妹的男朋友，錯綜複雜的感情關係沒有讓夏淺和盛哲寧放棄彼此，最後盛哲寧在夏淺的幫助下重新振作，並奪回酒店。

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上映資訊

拍攝期間：2020.7.13-2020.10.19

開播時間：待定

頻道平台：優酷

導演：周曉鵬、馬鳴

主演：林更新、吳謹言、吳奇隆、王鶴潤 、馬思超、宋奕星 、陳希郡 、艾曉琪

同場加映：吳謹言剪短髮完全唔同樣 低胸裙令網民驚喊：媽呀真的太瘦（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2021陸劇》天目危機｜ 張睿、張孝全、劉學義主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】