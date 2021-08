C朗轉會一度傳出轉會曼城,但最終急轉彎回歸曼聯。

曼聯官網宣布36歲著名葡萄牙球星C朗拿度,將由意甲球會祖雲達斯回歸曼聯,消息指轉會費1500萬歐元,另外還有800萬歐元的附加費,合約期限為兩年,而週薪更傳出為48萬,如屬實將成全隊最高。

何猷君為曼聯及C朗忠實粉絲,經常穿著曼聯球衣。

曼聯粉絲遍布全球,香港亦有不少藝人為曼粉,C朗回歸曼聯,身為曼聯忠粉的何家公子何猷君即時在IG轉貼C朗「愛回家」帖子,更寫上:「IVE WAITED OVER A DECADE FOR THIS. WELCOME HOME,而不知是否曼粉的林作,亦有轉貼C朗回歸曼聯消息,當然亦趁機抽鐘培生水,他寫道:「令我比起一round KO 終賠生仲興奮…」果然係全方位專業抽水機。