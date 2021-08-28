楊丞琳演唱會「高台跌落」驚悚瞬間曝光　爬起後即預備演出勁專業

歌手楊丞琳27日公開去年小巨蛋演唱會的幕後紀實影片，和粉絲分享一場大型活動的背後，可能發生的種種突發狀況，當中包含事前準備時她的手傷復發，以及演唱會過程中從高台中跌落的真實畫面。
楊丞琳在演唱會事前排練階段，就因為緊鑼密鼓的排演導致腳長水泡，演唱會前又面臨手傷復發，當天早上還在接受治療，晚上卻照常亮麗登場，但最讓人捏一把冷汗的是演出過程中，退場時不慎在高台上踩空滑落，影片中正好錄到掉落的片段以及她的慘叫，幸好工作人員迅速協助，才能順利將演出繼續進行。
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此外當天演唱會，楊丞琳在見到8個月沒有碰面的李榮浩出現在大螢幕時，轉身背對觀眾默默拭淚，好不容易完成演出，一下舞台她再度泣不成聲，她說：「在這個世界上，有著各種各樣的可能發生，籌備演唱會的過程和演出時，當然也不例外。」
不過幸好她的努力一切都有了最好的結果。
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