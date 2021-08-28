香港小姐2021｜12強佳麗臥虎藏龍　陳聖瑜4歲學catwalk靚樣超可愛

《2021香港小姐競選》決賽將於9月12日（星期日）舉行。12強佳麗包括：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳即力爭擠身三甲成為新一屆香港小姐。

《2021年香港小姐競選》晉級12強佳麗。（電視截圖）

入圍的12位決賽佳麗各有專長，可以說是臥虎藏龍，當中最令人驚嘆的絕對是宋宛穎（Sabina）！6歲開始接觸各種舞蹈的Sabina，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞，對Girl style的爵士舞及現代舞亦薄有研究。Sabina又透露雖然自己較慢熱，但卻愛在鏡頭前載歌載舞、表演欲強，曾因而到薛家燕藝術培訓中心學跳舞，目的就是為了能上電視表演！Sabina興奮謂：「因為嗰時話喺嗰度學係可以上《歡樂滿東華》同埋兒童節目架嘛，我好記得我係上過2010年嘅《歡樂滿東華》！」從Sabina提供相片，發現其舞台及演出經驗豐富；而於11年前的《TVB兒童節之天才大匯演》活動期間，Sabina與《聲夢傳奇》學員之一的潘靜文更十分熟稔，經常合照。

宋宛穎細細個已經係美人胚子。

另一位令人眼前一亮的、是同樣身為大熱門的陳聖瑜（Yvette），外表新潮Carefree的Yvette，原來周身刀張張利！6歲學習古箏的她，12歲已成功考獲8級資格：「我嗰時古箏係兩年兩級咁考，主要係老師建議我咁做。」身為古箏校隊成員的她曾為學校樂團「領彈」，並一度有加入香港中樂團的想法，但最終因「學業為重」放棄。Yvette笑言由於家人注重藝術方面的培訓，故她4歲開始已踏上培訓之路，包括學習行catwalk、拉丁舞及街舞等，中學時亦選修過視覺藝術。

陳聖瑜四歲就學catwalk。

小時候嘅陳聖瑜，真係可愛到不得了！

另一大熱門15號梁凱晴（Carina）亦同樣是舞蹈狂熱分子，小學開始學跳西方舞的Carina，升上中學後再學跳中國舞及拉丁舞：「我享受好多女仔去完成一個表演，好有成功感，又可以大家一齊影靚相。」謙稱攝影只是閒暇興趣的Carina，其過往攝影作品以風景為主，構圖極富藝術色彩，問到她何來一手好技術時，她笑言主因可能是熱愛旅行：「我嗰時喺英國讀書，所以喺假期嘅時候去咗好多地方旅行，見到靚風景就會影低自己留念。其實我唔係好叻，不過我鍾意影風景相，特別鍾意由高處望落去一覽無遺嘅感覺，好舒服。」

梁凱晴跳拉丁舞。

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1-10號：

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11-20號：