智能愛人｜蔣志光天台送別泰臣　不捨老友被回收：你唔好唔記得我

無綫劇集《智能愛人》除了李佳花、馮盈盈、陸永等主要角色，也有不少演員的表現令人眼前一亮，就好似甘草蔣志光在第17集中的演出就可稱得上是教材級演出。



成part都好好睇。（《智能愛人》截圖）

該集講到，「智能保安」Rocky（泰臣飾）因為意外斷腳而需要被回收，但由保安同事古學禮（蔣志光飾）早已當他是同事兼老友，早已建立深厚友情，實在難以接受Rocky要被回收的事實。古學禮更向家人詢問拯救Rocky的方法，釵姐就安慰他說：「人有安樂死，咁智能人都會有安樂死，都希望佢可以輕鬆咁離開。」

男人之間的友情。（《智能愛人》截圖）

接受了現實的古學禮到天台與Rocky，照常地飲坐啤酒傾心事，古學禮更問「智能保安」Rocky：「你覺得聽日唔使返工可以休息，唔係一日兩日，而係永遠咁休息落去，你覺得點？」不過Rocky就只給了一個模稜兩可的答覆。傾完心事後，古學禮更叫Rocky：「希望你唔好唔記得我。」加上配樂的《今宵多珍重》，很是催淚。

學禮一班同事扶着Rocky上車。（《智能愛人》截圖）

翌日古學禮一班同事扶着Rocky上車，Rocky上車後還不忘向同事們說：「各位，再見喇，Rocky收工啦！」

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