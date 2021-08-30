無窮之路｜陳貝兒超強語言天份　曾專訪木村拓哉一「勾」成名

由陳貝兒主持的TVB節目《無窮之路》終於在上週啟播，第一集陳貝兒就已經登上5000級天梯訪問懸崖村村民，觀眾無不嘆為觀止，除了對當地的村民感到驚奇之外，亦為TVB攝製隊的堅毅而感到驕傲。

陳貝兒登山時險象環生，過程中更扭親膝頭哥又撞親腳，相當驚險。（IG@chanjanis）

陳貝兒在登山的過程中扭膝頭又撞傷雙腳，但她仍然堅持繼續拍攝工作，過程相當刻苦。其實除此之外，陳貝兒為拍攝《無窮之路》，到川藏高原採訪時亦曾因為高山反應而送院治理。不過最令觀眾俯首稱臣的不單只有陳貝兒的「女強人」耐力，還有她的語言能力！

有別於陳貝兒之前的《嫁到這世界邊端》系列，今次《無窮之路》還設有「英文版本」於明珠台播放，而陳貝兒亦一口流利的英語為重新自己在節目中的採問重新配音，不少觀眾聽過英文版本後都大讚陳貝兒英語講得既純正又好聽，非常專業！

陳貝兒為自己配音。（IG@chanjanis）

陳貝兒於香港出世，年幼時隨家人移居加拿大，亦在當地順利大學畢業，其後回流香港，所以操得一口流利英語絕不為奇，加上其實她一直都有主持明珠台節目《Dolce Vita》（港生活·港享受），不少觀眾早已拜服在她的英語之下。但其實陳貝兒的「才能」並非僅只兩文三語，在讀書時期已經學過法文和日文，所以當年在有線電視播任主播，陳貝兒已備受重用，第一次出埠工作即獲派去採訪米高積遜，之後也曾經獲安排採訪奧斯卡金像獎、康城影展、威尼斯影展及米蘭、紐約時裝節等國際盛事。又曾在康城影展同時為木村拓哉、李秉憲及李安等做獨家專訪，當年她與木村拓哉勾手指尾而出晒名，因此獲喻為「有線娛樂主播一姐」之稱！

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