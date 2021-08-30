方皓玟演唱會｜林家謙開金口！　全場合唱《你是你本身的傳奇》

《方皓玟 LOST n FOUND》演唱會今晚（29/8）在紅館舉行最後一場，在RubberBand離場後，小明換上一套米白色長裙，在《異流》、《Won't You Stand》、《Let's Say》、《唵嘛呢叭咪吽》中與12位肌肉猛男模仿名畫「最後的晚餐」一幕。期間小明更跳起性感椅子舞，及後平躺在地時又被男舞蹈員抬起，令在場觀眾不禁傳出歡呼聲。



《方皓玟 LOST n FOUND》演唱會今晚（29/8）在紅館舉行最後一場。（葉志明攝）

唱到《哭乾了眼淚》時，小明再換上另一套全黑戰衣登場。在《Dt'z It》和新歌《浮沙》後，第二位嘉賓林家謙也隨著枯木裝飾的鋼琴升至台上。他不但與小明合唱一段《聽風》，也自彈自唱名作《一人之境》。臨走前，前三場保持沉默的家謙不但向樂迷比心心，也開金口勉勵觀眾：「面對世間變幻事情，希望大家都可以睇到最美麗嘅風景，加油！」

唱到《哭乾了眼淚》時，小明再換上另一套全黑戰衣登場。在《Dt'z It》和新歌《浮沙》後，第二位嘉賓林家謙也隨著枯木裝飾的鋼琴升至台上。（葉志明攝）

及後小明再換上另一套全黑緊身衣，跳唱《Lady Copy》、《虛偽》等，博得全場掌聲。在《還要去過生活》後，師妹章尾而由和音變成今晚嘉賓，獻唱《I Wanna be Strong》。及後小明換上T恤登場，在《你是你本身的傳奇》時，全場一邊舉起手機燈，一邊大合唱。及後唱到《假使世界原來不像你預期》時，全場觀眾更由頭唱到尾，相當陶醉。

及後小明再換上另一套全黑緊身衣，跳唱《Lady Copy》、《虛偽》和《人話》，博得全場掌聲。在《還要去過生活》後，師妹章尾而由和音變成今晚嘉賓，獻唱《I Wanna be Strong》。（葉志明攝）

來到Encore部份，小明換上一身白色長裙，接連獻唱《你好嗎》和《願》後下台，不過只唱兩首歌，觀眾又怎會夠喉？在觀眾齊聲大嗌Encore下，小明也再次回到台上，隨即向觀眾比心心。她加碼獻唱《如果想我哭》後即問觀眾第幾次來看自己紅館騷，又說：「好似個個都係睇曬四場，咁乖嘅，早知開多幾場啦！」最後小明再唱《無人像你》和《Life Is So Beautiful》，為一連四晚的演唱會畫上句號。

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