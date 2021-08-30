王祖藍只剩一套戲劇未上映　透露息影：冇演出喇！呢啲係我嘅遺作

今年初王祖藍與曾志偉重返TVB空降做高層，祖藍出任首席創意官。（葉志明攝）

今年初王祖藍與曾志偉重返TVB空降做高層，祖藍出任首席創意官後，推出多個綜藝節目，他亦親自落場在《好聲好戲》和《識貨》等節目亮相，但戲劇作品就很久沒見其身影，祖藍這天更自爆：「冇演出喇！係我嘅遺作。」

王祖藍主持演戲功力都備受肯定。（影片截圖）

祖藍剛從內地返港，隔離期間與馬來西亞女主持顏薇恩、潘毖伶於IG開直播，1.5小時談天說地連李宗緯都有觀看。不少網友都起他的「慳啲啦Baby」、《老表，你好Hea》蔡芯等經典角色，但他說：「冇演出喇！呢啲全部都係我嘅遺作。仲淨左一套同阿sa兩年前拍嘅電影，到依家都未出街，可能今年年尾會上，唔係搞笑，係好認真嘅愛情戲，套戲可能會喊架，講我係個漸凍症患者，當時我瘦到得返110幾磅。嚟緊我都無作品啦，依家做咗管理工作之後，我都無啦依家我地呢啲老人家，最緊要係培育下一代嘅接班人，無謂自己喺度阻碇啦阻住個世界轉。

祖藍剛從內地返港，隔離期間與馬來西亞女主持顏薇恩、潘毖伶於IG開直播。（影片截圖）

潘毖伶笑問祖藍現貴為高層，會否考慮參考外國，以管理層運作拍成真人騷，祖藍笑言：「首先呢樣嘢要其他管理層同意，如果其他高層都畀埋你睇……就真係好睇喇！咁多年TVB高層嘅謠傳真係真？點樣雪藏一個人呢？我以前點被人雪藏？點樣加人工？點樣減騷錢？我終於知道點解……嗰啲拍出嚟真係好睇到不得了，但我真係接受唔到囉！」

王祖藍主導的《老表》系列三步曲劇集大受歡迎。