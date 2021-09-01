多圖｜性感女神熊熊揭渣男偷食絕招　苦忍前男友劈腿事後終認蠢

熊熊卓毓彤日前上節目《今晚開讚吧》，討論伴侶各種偷吃新招，她分享過去情史，坦言自己也曾被男友劈腿，對方還把小三的電話名稱故意存成男性友人的名字，她選擇隻眼開隻眼閉，但最後還是選擇和男友攤牌。



熊熊說自己平常也不敢看男友的手機，自嘲說：「可能老天爺覺得我真的太笨，所以故意給一些暗示。」她透露當時男友都會用MSN寫暗號來偷吃，起初也不疑有他。後來她發現男友將小三的號碼存成男姓友人的名字，對方被抓包後還是死不承認。

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直到有一天，熊熊抓到男友改用另一支手機偷情的直接證據，她默默觀察一週後才攤牌分手。此舉專家們也表示贊同，台灣律師劉偉廷強調，他們只講求證據：「如果你直接攤牌，他就會開始藏所有證據，所以你一定要忍耐，最後才能取得勝利。」

嚴立婷表示前男友會時不時找架吵，吵完直接甩門出走，每每都讓她感到很莫名其妙。直到有一次，她騎車跟上男友，才發現他一改剛才的火爆態度，雀躍地邊騎機車邊吹口哨，停在便利商店門口後開始整理儀容，結果就有個婀娜多姿的女生向他走去。當下的她雖然怒到不行，但也因為沒有更直接的證據而選擇隱忍，後來發現男友幾乎都用同一招：「久而久之我就覺得真是夠了，便跟他分手了。」

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