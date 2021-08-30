七公主．劇評三｜張力欠奉表現不上不下　套路照舊並不是長遠之計

無綫劇集《七公主》第11-15集劇評。



第三個星期《七公主》成績稍微上升，收視21點，不過劇情上的發展依舊未見有什麼大改變。今個星期劇情講到江嘉敏被揭發偽造文件，更因而被告上法庭。想當然，身為「大家姐」的黃翠如自動成為她的代表律師，又順利成章地替她「打甩」了最嚴重的控罪，只需入獄12週，真的想說一句：「又係呢啲劇情...」

情節係好睇嘅，但係睇咁耐都唔知做緊乜。（《七公主》截圖）

有懸念但不吸引

劇情過半，最大懸念理應已經出現，相當是給予觀眾一個追看的理由，不過以《七公主》回說卻似乎任何「主線出現」的痕跡，極其量也是推估海報上的8個女角色之中有一個是「假公主」。

又係上法庭，呢七姊妹真係禍不單行。（《七公主》截圖）

然而，擁有一條或多條主線的劇集並不是唯一的出路，劇集並一定需要有主線，有某些採用輕鬆小品、以角色為主導的也能取得成功，處境喜劇《男親女愛》和《愛回家之開心速遞》就是一大例子。《七公主》着重於幾位角色的尋親之路，以及尋找自我價值的探索上，也未嘗不可。只是每一集都有看點，形成一集一個小故事的架構，就會引起觀眾的興趣。

陳曉華被強姦後自殺，算係伕較嘅新鮮套路。（《七公主》截圖）

套路照舊欠新意

講到尾，這15集劇情最大的問題，不在「有沒有主線」上，而是在劇情鋪排之上。不難看出《七公主》的故事就是：每一位公主遇到法律問題，再由黃翠如出面幫忙，從而修補姊妹之間的關係。高海寧捲入運毒如是，林夏薇的法庭戲如是，江嘉敏的偽造文件案也是，上星期陳曉華被強姦案亦是。

鄺潔楹條線係幾好睇嘅，似愛情小品。（《七公主》截圖）

劇集表現不上不下

如果是以角色做主導推進劇情的話，又衍生出「劇情是否精彩」這個關鍵。《七公主》於小細節上總括是合格的，有喊戲、有打鬥再加些溫情，愛情元素，滿滿的TVB套路，於觀眾而言是最理想的「餸飯劇集」。只不過大部份劇情走向過於公式化，觀眾會有「唓！個發展一定係咁啦！TVB劇都係咁。」的感覺，例如今個星期有關江嘉敏的部份，基本上發展之初就可以預估到黃翠如一定是做她的代表律師，又會估到江嘉敏一定能全身而退，絕不會有什麼「罪名成立，判入獄十年」的情況發生。如果在編排上多些如「陳曉華最後自殺身亡」較新鮮的橋段，相信觀眾們將會更加欣賞。