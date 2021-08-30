演鬥聽丨一度受重視變周六雞肋時間　迫於無奈犧牲具欣賞指數節目

無綫今年勵志改革節目，曾志偉上周四（26）曾說TVB目標觀眾由8個月至88歲，亦改變播放習慣，由周一至五播同一節目，變成周一至三/周四五，逐步嘗試改變。早前《刑偵日記》收視低迷，要迎合原本觀眾的口味，難免要走回頭路，飲食、旅遊節目都要翻生，被犧牲的包括一度受重視的《演鬥聽》。

《演鬥聽》為照顧一般觀眾，加上不少輔助拆解即興創作。（影片截圖）

《演鬥聽》固定班底是資深音樂人。（影片截圖）

音樂節目《演鬥聽》今年4月曾在J2的《超級綜藝 隆重登場》中作介紹，同系列節目包括《好聲好戲》、《開心大綜藝》、《聲夢傳奇》、《尋人記》等，節目理應受到重視，原本《演鬥聽》安排在6月播出，不過最終要延至8月周六晚上11點半才首播。

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《演鬥聽》邀請一班音樂人兼非主流歌手做班底，再邀請歌手們上節目玩音樂，估歌、即興創作，為照顧不諳音樂的觀眾，會加上字幕、結構分析等輔助，比起超長壽直球式的《勁歌金曲》，絕對是一次新嘗試。不過好節目總有知音人，有觀眾睇完《演鬥聽》都抱不平，覺得節目有一班熱心音樂人，尤其是有玩學器的觀眾睇得更投入，節目值得TVB重視。但反對聲音不少，舉例指連《勁歌金曲》都只得約11點收視，覺得走偏鋒的《演鬥聽》更難搶收視，節目主持之一的王梓軒曾留言為TVB辯解：「公司當然有自己考量，最緊要大家繼續支持，我哋會繼續努力。」

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