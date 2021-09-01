55歲溫碧霞微博新相超凍齡！由最美妲己化身月亮女神預祝中秋節

55歲的溫碧霞因演出《封神榜》被封為「最美妲己」，美艷又性感的外型，讓她成為許多人心中的女神，經常在社群平台分享生活的她，近日曬出一系列美照，凍齡臉蛋和纖細身材宛如少女，照片曝光後，再度掀起網友熱議。



溫碧霞日前在微博發文，寫下「月亮代表我的心，PS：中秋快到了；美麗的月半彎，留住美好這一刻。」照片中她綁著俏麗辮子頭，身穿白色細肩帶長洋裝，開心與彎月造型裝置藝術合影，纖細四肢和凍齡外貌，完全看不出已經55歲。

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貼文一出，網友紛紛大讚「這身材90後都比不了，太美了」、「姐這個造型好漂亮！」、「姐姐就是仙女！」、「心中的不老女神」、「一如既往的美」、「喜歡這個月亮好好看，人更美」、「被凍齡了，女神真漂亮」、「月亮女神啊，太漂亮」、「今天也是被姐姐美貌傾倒的一天啊！」。

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