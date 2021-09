今日是9月1日開學日,不少家長都會於社交網post他們送小朋友返學的照片,來記念仔女於新學年第一天上學的日子,不過身為兩子之母的靚媽陳凱琳 (Grace) 就post了她和仔仔去staycation享受天倫樂的靚相。Grace留言表示:「the perfect excuse to have one last staycation—only this time, it’s with grandparents! (完美藉口去擁有最後一次的staycation,只有這次,是與公公婆婆一起)!」在大仔開學前玩個夠。而網民的焦點都落在Grace兩歲多的大仔Rafael身上,紛紛留言大讚Rafael愈大愈靚仔,一雙迷人電眼更是搶晒Fo,有網民就表示:「勁靚仔」、「畀佢電暈咗」、「大個咗隨時靚仔過爹地。」

點擊Grace呢次staycation的靚相以及Rafael的靚仔樣: