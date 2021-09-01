90年代日本國民老婆華原朋美47歲身形漲爆　自殺未遂情路極坎坷

日本90年代「國民老婆」華原朋美早前歡度47歲生日，周刊「FRIDAY」提前恭喜她升格人妻，疑似選定在生日當天跟男友辦理結婚登記。



華原朋美情路坎坷，曾和恩師小室哲哉談過師徒戀，但分手後走不出情傷，一度酗酒嗑藥，甚至傳出自殺未遂。她日前承認當時的確藥物成癮，但並未輕生，只是一氧化碳中毒。但她事業和人氣早已由盛轉衰，後來與加護亞依前夫安藤陽彥交往，再度遇人不淑，慘遭家暴被打到右耳聽覺受損。2018年她又傳出新戀情，沒多久就被爆出男方已婚，誤踩小三地雷。

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前年她直接宣布未婚生子，沒有公開「精主」身分，任由外界議論猜測。當了媽媽的華原朋美心態轉變，身材也隨之發福，轉型網紅過起心寬體胖的全新人生。「FRIDAY」報導中披露她的未婚夫就是現任經紀人，雙方相識2年半，彼此年齡相仿，日前還被拍到「一家三口」開心逛街。

根據友人透露，華原朋美原本沒有結婚打算，但有次聽到小孩叫了對方一聲「爸爸」，讓她決定終結單身。家境本就優渥的她現在有子萬事足，感情也終於找到了可靠的歸宿。

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