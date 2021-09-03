專訪｜薔薔林嘉凌敢言形象極癲　私下真實性格不為人知

薔薔林嘉凌2017年開始拍影片記錄生活，一如她的率直作風，她拍影片不是為了賺流量，「就是我想拍什麼就拍什麼，想講什麼就講什麼，我的影片常被黃標，但反正我也不靠這個營利，所以沒差」。她過去不少影片都是在外國拍，但疫情期間無法到外地旅行，讓她很痛苦，幸好這段期間還能做其他事讓她分心。



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薔薔螢幕形象瘋癲荒唐，其實私下比誰都清醒理智，她一開始開頻道是想經營美妝，但4年前她接受台灣壹週刊專訪，因不滿報導斷章取義，她拍自清影片反擊，「從那次以後就越來越歪，但我拍影片是沒在管什麼大眾口味，節目上很多都不能說，那我就在影片裡面說，因為很多我喜歡的，不見得就是這個社會能接受的。」

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她邀節目來賓也一樣，「我沒在看對方紅不紅，影片邀的都是我喜歡的人。」像湘瑩和蕭淑慎都拍過她的影片，只是因為員工出包，蕭淑慎拍的內容不能用，她只好再請對方來重拍。她也曾直播在外國吸大麻，引發爭議，她說「吸毒如果傷害到別人，那就不行，但這是我個人行為，我沒有傷害到任何人，而且黃賭毒全世界都存在，不去正視並不代表黃毒賭就會消失，我拍影片也是想讓大家知道，這世界本來就有很多不同的聲音，可以不認同，但請尊重。」

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但台灣社會畢竟相對保守，她2019年4度捲入毒品風波，她也因此被貼上標籤，「我受夠這種生活，有很多憤恨不平的心態，本來疫情爆發前我要去加拿大，簽證都過了，結果疫情不能去。」她被疫情困在台灣，卻也談了人生第一場姊弟戀，她讚對方成熟穩重，工作能力又強，讓她甘願打破不談姊弟戀的原則，「我的人生都會發生意想不到的事情，影片只記錄了我生活的20%，我想告訴大家要勇敢一點，要多看看外面的世界。」

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