《葉問4》混血女星激似木村光希！工藤靜香憂女兒攻陸人氣受影響

頂著木村拓哉、工藤靜香的超級光環，年僅18歲的木村光希出道便備受關注，成為各大品牌寵兒，星途可謂一片光明。不過，日前日媒卻報導，一位與木村光希同為正值青春年華18歲的中國女星，正因與木村光希有著超級相似的臉蛋，而令始終很認真幫助女兒規劃演藝事業的工藤靜香，感到相當緊張、焦慮。
出身日本娛樂圈呼風喚雨的木村家族！木村光希出道三年躍升國際寵兒
出身自在日本娛樂圈資源可說是要什麼，就有什麼的木村家族，回顧木村光希出道這三年來的演藝成績，不僅走秀、代言接到手軟，前陣子毫無演戲經驗的木村光希，更在恐怖大師清水崇的新作《牛首村》中擔綱女主角，掀起外界熱烈討論。
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18歲中德混血女星五官激似木村光希！演出 《葉問4：完結篇》爆紅
日媒報導，這位令工藤靜香感到焦慮的女星，正是中德混血女星李宛妲，18歲的李宛妲與木村光希同樣擁有英氣又俊朗的五官，渾身上下也散發著甜美無比的青春氣質，仔細一看不得不承認，李宛妲與木村光希不僅臉蛋相似度極高，連神情也極其相似！
從小在雲南西雙版納長大的李宛妲，沒有星爸星媽加持，卻在年僅16歲時，便加入王家衛旗下的澤東電影公司，以演出 《葉問4：完結篇》中「萬若男」一角出道，更藉此入圍了香港金像獎最佳新演員，演藝之路備受看好，難怪工藤靜香會如此緊張。
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工藤靜香成女兒最強力後盾！積極替愛女打入海外市場
事實上，工藤靜香當初在木村光希年僅15歲時，便幫助女兒以模特兒身份出道，目前靜香又安排木村光希跨足到電影業，並可望打入日本以外的海外市場。如今見到一位與女兒年齡相同、長相相似，又具備更多演戲經驗的女星，自然感到壓力山大，也期望木村光希與李宛妲未來都能繼續在演藝圈發光發熱。
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中日廣告新寵大對決 陸新星李宛妲撞樣木村光希 兩人成頭號勁敵木村光希新照曬翹臀吸睛 拍片教5個動作練蜜桃臀 簡易毋須器材王家衛執導汽車新春宣傳片 力捧新人李宛妲扁嘴演出超可愛木村拓哉細女木村光希率先進軍影壇 擔正清水崇恐怖大片女主角多圖｜木村光希少女初長成急住性感 頻曬好身材不惜真空上陣？
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