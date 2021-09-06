《葉問4》混血女星激似木村光希！工藤靜香憂女兒攻陸人氣受影響

頂著木村拓哉、工藤靜香的超級光環，年僅18歲的木村光希出道便備受關注，成為各大品牌寵兒，星途可謂一片光明。不過，日前日媒卻報導，一位與木村光希同為正值青春年華18歲的中國女星，正因與木村光希有著超級相似的臉蛋，而令始終很認真幫助女兒規劃演藝事業的工藤靜香，感到相當緊張、焦慮。



出身日本娛樂圈呼風喚雨的木村家族！木村光希出道三年躍升國際寵兒

出身自在日本娛樂圈資源可說是要什麼，就有什麼的木村家族，​​回顧木村光希出道這三年來的演藝成績，不僅走秀、代言接到手軟，前陣子毫無演戲經驗的木村光希，更在恐怖大師清水崇的​​新作《牛首村》中擔綱女主角，掀起外界熱烈討論。

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18歲中德混血女星五官激似木村光希！演出​​ 《葉問4：完結篇》爆紅

日媒報導，這位令工藤靜香感到焦慮的女星，正是中德混血女星李宛妲，18歲的李宛妲與木村光希同樣擁有英氣又俊朗的五官，渾身上下也散發著甜美無比的青春氣質，仔細一看不得不承認，李宛妲與木村光希不僅臉蛋相似度極高，連神情也極其相似！

從小在​​雲南西雙版納​​​​長大的李宛妲，沒有星爸星媽加持，卻在年僅16歲時，便加入王家衛旗下的澤東電影公司，以演出​​ 《葉問4：完結篇》中「萬若男」一角出道，更藉此入圍了香港金像獎最佳新演員，演藝之路備受看好，難怪工藤靜香會如此緊張。

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工藤靜香成女兒最強力後盾！積極替愛女打入海外市場

事實上，工藤靜香當初在木村光希年僅15歲時，便幫助女兒以模特兒身份出道，目前靜香又安排木村光希跨足到電影業，並可望打入日本以外的海外市場。如今見到一位與女兒年齡相同、長相相似，又具備更多演戲經驗的女星，自然感到壓力山大，也期望木村光希與李宛妲未來都能繼續在演藝圈發光發熱。

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