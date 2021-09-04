韓超模含淚揭新冠肺炎恐怖後遺症　 韓惠珍：現在只吸得到60%空氣

南韓超模韓惠珍7月感染新冠肺炎，經過治療已在近日返回工作崗位，她也在鏡頭前談及染疫後所發生的後遺症，一向堅強的她更控制不了情緒在鏡頭前哽咽落淚。
韓惠珍近日回歸運動節目《團結才能踢》，預告片中也秀出她在足球場上奮力奔跑的模樣，比賽過程中她多次接到球，卻因為體力不支無法發揮實力，臉上不時流露出可惜表情。
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韓惠珍在採訪的影片中透露，感染新冠肺炎康復後，體力就大不如前，她更語出驚人的透露：「現在只吸得到6、70%空氣。」表示呼吸困難，沒辦法再像以前一樣跑、跳，這讓過去熱愛運動的她十分受傷，甚至一度眼眶泛紅、哽咽說不出話。
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