劉德華狂粉曾為偶像傾家蕩產、爸爸跳海亡！連登仔：鏡粉嘅將來

劉德華狂粉楊麗娟曾為偶像傾家蕩產，爸爸還因此跳海身亡，如今多年過去，2019年受訪片段再被翻出，和媽媽住在一室一廳的整潔房間，主要工作在大賣場當員工。



楊麗娟2019年接受《豫見後來》訪問，每天早上搭一個半小時的車到大賣場上班擔任銷售員，同時也被很多人認出，回想起被指指點點的狀態有些難受：「好像這個形象一直也說不清了。」現在的她自知學歷不好找工作很難，現階段的工作和人民幣2000元的薪水已經很滿足。

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到居家環境一看，可以發現楊麗娟和媽媽同住的屋內沒有櫃子，看起來空蕩蕩的，生活過得相當簡樸，她不看電視也不上網，休假就待在家看著外面風景，並參加合唱團培養興趣，過去相較火爆的她現在也變得很溫和。

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近期有網友看到這個採訪影片也都說「大家都在指責這個女生，但是當年她還是未成年人，從來沒有人質疑過父母為何不給她正確的引導，反而是和她一起越走越遠…不想對逝者不敬，也不想時隔多年再站在道德製高點去評論別人，但是楊麗娟能走到這一步並不是她一個人的錯，她在童年和青少年時期沒有獲得應有的來自成年人的幫助」、「魯豫說得對，劉德華很無辜，楊父親的自殺對他也是一種打擊，被動要承受很多，也看了心理醫生，劉德華也幫她還清了債務，真是很好的人了，希望楊過好自己的生活照顧好母親」。

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事實上，楊麗娟16歲開始迷戀劉德華，收藏剪報和唱片是基本，愛到見不著偶像就不嫁人。爸爸為了滿足她，不惜賣屋欠債，還企圖賣腎換錢，怎料最後依然無法幫女兒實現心願，便留下遺書在香港跳海自盡，信中對劉德華充滿責難。當時，劉德華因為心理壓力太大，還曾經不得不求助於醫生。

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