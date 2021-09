踏入九月代表秋天的到來,陳瀅(Jeannie)今日(3日)在IG上載數張充滿秋意的靚相寫着:「I can smell autumn in the mellow air(在清新的空氣中聞到秋天的味道)」。她穿上Tube Top加牛仔褲,再襯上西裝外套,打扮密實得來低調曬纖腰不失性感。陳瀅更擺出不同Cool爆的甫士,令一眾網民不禁高呼:「女王!」



陳瀅穿上Tube Top加牛仔褲,再襯上西裝外套,打扮密實得來低調曬纖腰不失性感。(IG/ @missjni)

點撃睇更多陳瀅靚相: