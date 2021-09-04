1圈圈︱港姐聲勢被指不復當年　向海嵐：近年係選演員多過選美

曾是大台一線花旦的向海嵐今日（4日）現身電台節目《1圈圈星光背後》接受主持人梁泰來的訪問，2008年約滿無綫（TVB）的她曾退出娛圈轉行往上海從事白領。近年她除了復出幕前回歸香港，更與兩股東朋友合資在中環蘭桂坊開樓上珠寶店做生招牌變身珠寶界女強人。



向海嵐近年復出幕前回歸香港，更與兩股東朋友合資在中環蘭桂坊開樓上珠寶店做生招牌變身珠寶界女強人。（IG/ @anneheung）

向海嵐在訪問中談及轉型從商，曾是1998年四料港姐冠軍的她，對於被問及近年港姐聲勢不復當年，她直言：「我認為近六、七年，港姐的定位改變了，我那個年代，選了出來是要代表香港，又參加環球小姐、世界小姐，做很多親善大使的工作，但近年的港姐是有點不一樣，是選演員多過選美。但這並不代表不好，譬如麥明詩及馮盈盈，個性都很突出。」

至於感情，她承認入行初期太自我封閉，鮮與圈中人交往，對上一段關係已經是六年前上海工作期間的圈外男友。

向海嵐入行以來鮮有緋聞，但事業與情路同樣兜轉。節目中，她直認性格內向封閉不善交際，直至獨自到上海當白領數年，學懂主動及開放自己，才認識自己最有興趣是幕前工作。至於感情，她承認入行初期太自我封閉，鮮與圈中人交往，對上一段關係已經是六年前上海工作期間的圈外男友。對於選港姐入行，年齡從不是秘密，向海嵐更被冠以「黃金盛女」的稱號，對此她苦笑說：「對呀！每次做完記者訪問都會寫明我幾多歲，雖然他們都會讚我凍齡。（介意被叫黃金盛女嗎？）不介意，因為人們都會聯想是盛放的盛，我覺得時代改變了，單身也可以很開心，現在女仔可以很獨立，不再必定要依賴男性。我單身了五、六年，很享受單身自由。」

對於被指性格太強不夠小鳥依人，向海嵐說：「對！我不太小鳥依人，我太獨立了！但我想問，是否所有男士只喜歡小鳥依人呢？我相信百貨中百客，有些男士會喜歡我這不黐身、獨立的女仔掉轉帶領他。我仍然憧憬婚姻，仍然相信愛情，仍希望找到一個伴侶分享人生。」對於感情，向海嵐採取寧缺勿濫態度，她表示理想對象不分圈外圈內，有相同的價值觀才是最重要。

點擊下圖重溫向海嵐由入行以來不同階段的照片︰

+ 6

點擊下圖看向海嵐的近照︰